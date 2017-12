POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei Ahlen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Donnerstag, 21.12.2017, 18.50 Uhr, und Freitag, 22.12.2017, 14.00 Uhr, auf der August-Kirchner-Straße in Ahlen ereignete. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hier einen auf einer Parkfläche direkt an der Werse abgestellten schwarzen Mercedes, Typ 204. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer werden an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

