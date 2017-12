POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zeitungen in Brand gesetzt

Warendorf (ots) - Zwischen Freitag, 22.12.2017, 23.00 Uhr, und Samstag, 23.12.2107, 01.00 Uhr, setzten unbekannte Täter hinter einer Bushaltestelle abgelegte Zeitungen auf der Straße Teckelschlaut in Sendenhorst-Albersloh in Brand. Die Täter nahmen drei Stapel einer zur Verteilung bereitgelegten Zeitung und gingen damit auf einen nahegelegenen Parkplatz. Hier steckten sie die Zeitungen an einer Mauer in Brand. Danach entfernten sich die Täter unerkannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

