POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Brand in einer Küche

Warendorf (ots) - Am 25.12.2017 wurde die Feuerwehr gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in einer Küche in Freckenhorst an der Thiatildisstraße gerufen. Dort war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Küchengerät durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell