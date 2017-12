Warendorf (ots) - Drei verletzte Personen und ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 25.12.2017, gegen 12:12 Uhr in Ahlen-Vorhelm auf der Kreuzung Ahlener Straße / Strontianitstraße ereignete.

Eine 75-jährige Vorhelmerin befuhr mit ihrem PKW die Ahlener Straße aus Vorhelm kommend in Richtung Ahlen und bog an der Kreuzung mit der Strontianitstraße nach links in diese ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 30-Jährigen, die die Ahlener Straße in Gegenrichtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 75-Jährigen noch gegen einen auf der Strontianitstraße wartenden PKW geschleudert.

Durch den Aufprall wurden die Beifahrerin im PKW der 75-Jährigen, die 30-Jährige sowie deren 4-jähriger Sohn verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um ihre Erstversorgung.

