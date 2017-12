Warendorf (ots) - Ein 31-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Fahrzeug am Montag, 25.12.2017, gegen 03:15 Uhr die Dyckerhoffstraße (B475) in Neubeckum in Richtung Beckum. Kurz hinter der Einmündung mit der Kaiser-Wilhelm-Straße geriet er mit seinem PKW auf eine Verkehrsinsel, auf der er ein Verkehrszeichen sowie einen Baum überfuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Dabei schleifte er den auf der Verkehrsinsel entwurzelten Baum noch etwa 1500 Meter unter seinem Fahrzeug mit.

In Beckum kam der Fahrer erneut mit einem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Grundstücksmauern zweier Häuser und kam hier zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 16.500 Euro.

