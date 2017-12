POL-WAF: Ahlen, Einbruch in Kleingartenanlage am Wersedamm

Warendorf (ots) - In der Zeit von Fr., 22.12.2017, 10:00 Uhr bis Sa., 23.12.2017, 12:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus am Wersedamm ein und entwendeten dort diverse Gegenstände. Augenscheinlich wurden die Täter gestört, da einige Gegenstände zum Abtransport bereit gelegt wurden, jedoch nicht mitgenommen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Tel.: 02382-9650 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de

