POL-WAF: Oelde, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - In der Zeit von Sa., 23.12.2017, 16:30 Uhr bis So., 24.12.2017,09:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch eine Balkontür in eine Wohnung eines Hauses an der Joan-Herman-Schwarze-Straße ein. Was entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Oelde, Tel.: 02522-9150 oder per E-Mail an Poststell.Warendorf@polizei.nrw.de

