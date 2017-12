POL-WAF: Ahlen, Einbruch in Einfamilienhaus an der Hammer Straße

Warendorf (ots) - An Heiligabend in der Zeit von 03:30 Uhr bis 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Hammer Straße / Außenbereich, indem sie mehrere Fenster aufhebelten. Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen unter der Tel.-Nr. 02382-9650 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de

