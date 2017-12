POL-WAF: Warendorf, Einbruch in Pfarrhaus

Warendorf (ots) - In der Zeit von Sa., 23.12.2017, 17:30 Uhr bis So., 24.12.2017, 14:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem St. Marien-Pfarrhaus am Marienkirchplatz 1. Im Inneren beschädigten sie weitere Türen. Bislang ist unklar, ob Gegenstände entwendet worden sind. Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Tel. 02581-941000 oder per E-Mail an Poststelle. Warendorf@polizei.nrw.de

