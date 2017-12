POL-WAF: Ennigerloh-Enniger: Alkoholisierter Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei

Warendorf (ots) - Ein 42-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr in den frühen Morgenstunden des 23.12.2017 mit seinem PKW die Landstraße 792 von Enniger kommend in Fahrtrichtung Tönnishäuschen. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den linken Straßengraben. Diesen durchfuhr er mehrere Meter und gelangte im Anschluss wieder auf die Fahrbahn der L 792. Im weiteren Verlauf der Unfallfahrt, prallte er im Einmündungsbereich mit der Landestraße 547 gegen mehrere Verkehrszeichenträger einer Mittelinsel und beschädigte diese. Im Anschluss fuhr er mit seinem Fahrzeug wieder zu seiner Wohnanschrift, von wo aus er sich telefonisch bei der Polizei meldete. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen verlief positiv. Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

