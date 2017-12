Warendorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Der 21Jährige hatte am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 21.00 Uhr, eine Tankstelle am Berliner Ring in Oelde betreten. Unter Vorhalt eines Messers forderte von der Angestellten die Herausgabe des Geldes. Diese wehrte sich verbal gegen den maskierten Täter. Diese lautstarke Auseinandersetzung veranlasste den Tankstellenpächter, der sich im Lagerraum aufhielt, den Verkaufsraum zu betreten. Er bewarf den Täter mit Getränkedosen und versuchte ihn unter Vorhalt einer Getränkekiste aus dem Verkaufsraum zu drängen. Kurzzeitig gelang es dem Pächter, die Maske des Täters herunterzuziehen. Dieser drehte sich zur Seite und flüchtete ohne Beute. Die Polizei nahm den tatverdächtigen 21Jährigen sowie eine zweite Person im Rahmen der Fahndung fest. Auf Grund der Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte eine Tatbeteiligung der zweiten Person ausgeschlossen werden. Da der 21Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat, brachten Beamte der Kriminalpolizei ihn in eine Haftanstalt.

