POL-WAF: Ahlen. 14jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 14jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 22.12.2017, um 07.50 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße in Beckum ereignete. Ein 52jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Lessingstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Um einem Bus das Einbiegen in die Lessingstraße zu ermöglichen setzt er sein Fahrzeug vor den Überweg für Radfahrer. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese befuhr den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Westfalendamm. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 14Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

