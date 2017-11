POL-WAF: Ahlen. Fahrradeigentümer gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei Ahlen sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern, die sie am Samstag, 04.11.2017, sicherstellte. Hierbei handelt sich zum einen um ein schwarzes Damenrad, welches am Rahmen zwei auffällige rote Aufkleber mit der Markenaufschrift Germatec hat. Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein sogenanntes Downhillbike der Marke Cannondale, Modell Claymore, in der Farbe weiß/grün. Bislang konnten diese Räder keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei fragt nun. Wem sind diese Fahrräder gestohlen worden? Wer kann Angaben zu den Eigentümern machen? Hinweise werden an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

