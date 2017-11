POL-WAF: Oelde. Raub einer Bauchtasche

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017, gegen 00.50 Uhr, erbeuteten zwei unbekannte Täter auf der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Oelde die Bauchtasche eines Jugendlichen. Der 20Jährige traf auf seinem Heimweg auf der Straße In der Geist zwei männliche und eine weibliche Person an. Obwohl man sich nicht kannte kamen die Personen ins Gespräch und am ging über die Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße. Hier forderte einer der beiden männlichen Täter den 20Jährigen auf, seine Bauchtasche herauszugeben. Kurz darauf stieß der Unbekannter den jungen Mann zu Boden. Im Liegen versuchte der Täter dem jungen Mann die Bauchtasche zu entreißen. Dies gelang ihm, als der zweite Täter den 20Jährigen würgte. Danach flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Die weibliche Person hatte die Örtlichkeit kurz zuvor verlassen. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen blieb erfolglos. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter war circa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen Kurzhaarschnitt und war mit einer beigen Jacke mit Fellansatz bekleidet. Der zweite Täter war von gleicher Größe und Statur und hatte einen leichten Bartansatz. Er trug dunkle Kleidung. Die weibliche Person war zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und hatte "wasserstoffblondes" schulterlanges Haar. Sie trug eine blaue Jacke. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

