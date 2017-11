POL-WAF: Sendenhorst. Mofafahrer leichtverletzt.

Warendorf (ots) - Am 15.11.2017 um 18.10 Uhr befuhr eine 28jährige Sendenhorsterin mit ihrem Pkw den Industrieweg in Sendenhorst und beabsichtigte, die Straße Osttor geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie das Mofa eines 33jährigen Ahleners, welcher die Straße Osttor in Fahrtrichtung Tönnishäuschen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich der Mofafahrer leicht verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

