POL-WAF: Warendorf OT Milte. Motorradfahrer leichtverletzt.

Warendorf (ots) - Am 13.11.2017 um 15.55 Uhr befuhr ein 24 jähriger Warendorfer mit seinem Kraftrad die Vinnenberger Straße( K38 ) in Fahrtrichtung Milte. Zur gleichen Zeit ging eine 14 jährige Sassenbergerin zusammen mit dem Hund der Familie auf dem neben der K38 gelegenen Fuß- und Radweg. In Höhe der Einmündung zu einem Gasthof, lief der nicht angeleinte Hund auf die Fahrbahn. Der 24 jährige konnte dem Hund nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision zwischen Kraftrad und Hund. Der 24 jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Hund verstarb kurz darauf beim Tierarzt.

