POL-WAF: Beckum. Unfallflucht dank Zeugenangaben geklärt

Warendorf (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei eine Unfallflucht klären, die sich am Montag, 13.11.2017, zwischen 10.40 Uhr und 11.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Sternstraße in Beckum ereignete. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw auf dem Parkplatz einen roten Pkw. Nachdem sich der unbekannte den Schaden angesehen hatte, setzte er mit seinem Pkw zurück und beschädigte hierbei einen weißen Daimler Benz. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Angaben eines aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte einen 59jährigen Beckumer als Unfallverursacher ermitteln. Bei der Ermittlung stellten die Beamten fest, dass der 59Jährige unter Drogeneinflus stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Noch nicht ermittelt werden konnte der Fahrer des beschädigten roten Pkw. Dieser hatte den Parkplatz bereits verlassen. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw. zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell