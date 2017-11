POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Grafittis auf Wände gesprüht

Warendorf (ots) - Zwischen Freitag, 10.11.2017, 17.00 Uhr, und Montag, 13.11.2017, 07.45 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände Am Wörden in Warendorf-Freckenhorst. Hier sprühten die Täter Grafittis auf die Wände mehrere Gebäudeteile. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell