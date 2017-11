POL-WAF: Ahlen. 80jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 13.11.2017, um 06.45 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ereignete, verletzte sich ein 80jähriger Fußgänger schwer. Ein 32jähriger Ahlener befuhr mit seinem Auto die Bergstraße aus Richtung Lütkeweg kommend. An der Einmündung mit dem Konrad-Adenauer-Ring bebasichtigte er nach links in diesen einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 80jährigen Fußgänger. Dieser beabsichtigte mit seinem an der Leine geführten Hund den Konrad-Adenauer-Ring an der Fußgängerampel in Höhe der Bergstraße zu überqueren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 80Jährige schwer. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Der Hund blieb bei dem Unfall unverletzt.

