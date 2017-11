POL-WAF: Warendorf. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Warendorf (ots) - Unter Alkoholeinwirkung stand ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Samstag, 11.11.2017, um 19.45 Uhr, auf der Beelener Straße in Warendorf ereignete. Der 40jährige Autofahrer hatte zuvor beim Rückwärtsfahren einen parkenden Pkw beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Warendorfer Atemalkohol fest. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutentnahme bei dem 40Jährigen an und stellten den Führerschein sicher.

