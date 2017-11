POL-WAF: Everswinkel. Bushaltestelle durch Vandalen zerstört

Warendorf (ots) - Nach einer Sachbeschädigung, die sich am Samstag, 11.11.2017, gegen 23.10 Uhr, an einer Bushaltestelle auf der Alverskirchener Straße in Everswinkel ereignete, sucht die Polizei Warendorf Zeugen. Nachdem eine Zeuge Jugendliche wahrgenommen hatte, die von einer Baustelle kamen, hörte er einen lauten Knall. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Jugendlichen offensichtlich die Seitenscheibe der Bushaltestelle mit einem unbekannten Gegenstand zerstört hatten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell