POL-WAF: Ahlen. Spiegel an mehreren Pkw abgetreten

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 12.11.2017, gegen 04.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter auf dem Föhrenweg in Ahlen zehn Pkw. Zu dieser Uhrzeit war ein Anwohner durch laute Geräusche auf der Straße aufmerksam geworden und schaute aus dem Fenster. Hier sah er eine unbekannte männliche Person mit schwarzer Kleidung, die gegen die Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge trat. Der Unbekannte entfernte sich über den Föhrenweg in Richtung Kastanienweg. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Täter zehn Pkw beschädigt hatte. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

