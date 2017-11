Warendorf (ots) - Ein 45jähriger Ahlener befindet sich nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl am Donnerstag, 09.11.2017, in Ahlen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft. Der Mann fiel einem Hausbesitzer auf, als er sich in dessen Garten aufhielt. Dem Hausbesitzer gelang es zunächst den Mann mit einem weiteren Bewohner kurzzeitig festzuhalten. Anschließend konnte der 45Jährige flüchten. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Verdächtigen an und nahmen ihn fest und brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen. Bei den anschließenden Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 45Jährige vor seiner Festnahme versucht hatte, in einen Supermarkt auf der Rottmannstraße in Ahlen einzubrechen. Die Ermittler führten den polizeibekannten Ahlener dem Amtsrichter beim Amtsgericht Ahlen vor, der antragsgemäß Haftbefehl erließ.

