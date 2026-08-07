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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260807.2 Krempe: 600 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen entwendet

Krempe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Krempe aus mehreren Arbeitsmaschinen eine größere Menge Dieselkraftstoff entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, auf einer Baustelle in der Straße Borsflether Wisch. Am Donnerstagmorgen stellte der Bauleiter fest, dass Unbekannte aus insgesamt drei Arbeitsmaschinen Kraftstoff entwendet hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter insgesamt rund 600 Liter Diesel. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Krempe unter 04824 8719400 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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