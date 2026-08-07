Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260807.1 Itzehoe: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Raub vorläufig fest

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Freitag haben zwei Männer in Itzehoe einen 22-Jährigen angegriffen, schwer verletzt und anschließend beraubt. Die Polizei nahm beide Tatverdächtigen noch in derselben Nacht vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 02:45 Uhr in der Mühlenstraße im Zusammenhang mit persönlichen Streitigkeiten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 22-jährigen Geschädigten und zwei Männern im Alter von 19 und 21 Jahren gekommen. Im weiteren Verlauf hätten die Tatverdächtigen den Geschädigten festgehalten, während einer von ihnen ihm ins Gesicht geschlagen habe. Anschließend hätten die beiden Tatverdächtigen den Autoschlüssel des Geschädigten aus dessen Hosentasche entnommen und seien geflüchtet.

Der Verletzte habe selbst die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen habe sich zudem herausgestellt, dass die Kennzeichen seines Fahrzeugs entwendet worden seien. Der 22-Jährige hat bei dem Angriff schwere Verletzungen erlitten und ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Einsatzkräfte nahmen die beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren noch in derselben Nacht vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie aufgrund fehlender Haftgründe heute Vormittag wieder auf freien Fuß.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes sowie des Diebstahls.

Anna Albrink

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