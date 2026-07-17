PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260717.2 Glückstadt/Itzehoe: 50-Jähriger vermisst

POL-IZ: 260717.2 Glückstadt/Itzehoe: 50-Jähriger vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Glückstadt/Itzehoe (ots)

Seit Donnerstag, den 16.07.2026, wird der 50-jährige Sebastian K. aus Glückstadt vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Donnerstagvormittag über WhatsApp. Seitdem ist Sebastian K. nicht mehr erreichbar. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort befindet sich in Itzehoe. Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Antreffen des Vermissten führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Sebastian K. ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Sebastian K. ist etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat blond-graue, kurz rasierte Haare und trägt einen Dreitagebart. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans. Weitere Angaben zu seiner Kleidung liegen nicht vor.

Personen, die Sebastian K. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, umgehend die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:41

    POL-IZ: 260717.1 Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Brunsbüttel (ots) - Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Freibades in Brunsbüttel ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Die Fahrzeugnutzerin stellte ihren blauen Dacia gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Straße Ulitzhörn ab. Als sie gegen 13:00 Uhr ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:18

    POL-IZ: 260710.2 Wrist: Einbruch am helllichten Tag

    Wrist (ots) - Am Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wrist eingebrochen und haben unter anderem Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 19.40 Uhr bis 20.20 Uhr verließen die Bewohner ihr Einfamilienhaus in der Föhrdener Straße. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte über ein Fenster des Wintergartens in das Gebäude eingedrungen waren. Die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren