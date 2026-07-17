Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260717.2 Glückstadt/Itzehoe: 50-Jähriger vermisst

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Glückstadt/Itzehoe (ots)

Seit Donnerstag, den 16.07.2026, wird der 50-jährige Sebastian K. aus Glückstadt vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Donnerstagvormittag über WhatsApp. Seitdem ist Sebastian K. nicht mehr erreichbar. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort befindet sich in Itzehoe. Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Antreffen des Vermissten führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Sebastian K. ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Sebastian K. ist etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat blond-graue, kurz rasierte Haare und trägt einen Dreitagebart. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans. Weitere Angaben zu seiner Kleidung liegen nicht vor.

Personen, die Sebastian K. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, umgehend die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Björn Gustke

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