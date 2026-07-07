Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260707.3 Wacken: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Wacken (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat ein Betrüger einen Mann aus dem Kreis Steinburg um einen nicht unerheblichen Geldbetrag gebracht. Er gab sich am Telefon als Mitarbeitende einer Bank aus und erschlich sich sensible Bankdaten. Es entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Gegen 14.00 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf von einer Rufnummer, die er seiner Hausbank zuordnete. Eine Frau gab sich als Mitarbeiterin der Bank aus und behauptete, auf dem Konto des Mannes seien verdächtige Buchungen festgestellt worden. Um Schäden zu verhindern, müsse er die Daten seiner Kreditkarte sowie der Kreditkarte seiner Ehefrau mitteilen.

Im weiteren Gespräch bestätigte der Geschädigte zwei Vorgänge über das Photo-TAN-Verfahren. Als ein angekündigter Rückruf der vermeintlichen Bankmitarbeiter am Freitag ausblieb, überprüfte der Mann sein Onlinebanking und stellte fest, dass unberechtigte Umbuchungen stattgefunden haben.

Darüber hinaus waren zwei Belastungen über die Kreditkarte in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro erfolgt. Ob dieser Schaden rückgängig gemacht werden kann, ist derzeit Gegenstand der Prüfung durch die Bank.

Betrüger manipulieren bei solchen Taten häufig die angezeigte Telefonnummer, sodass auf dem Display tatsächlich die Rufnummer einer Bank erscheinen kann. Verlassen Sie sich daher nicht auf die angezeigte Nummer. Bankmitarbeiter fragen ihre Kundinnen und Kunden niemals telefonisch nach vollständigen Kreditkartendaten oder fordern sie zur Freigabe von Transaktionen per TAN oder Photo-TAN auf. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und nehmen Sie über die Ihnen bekannte Rufnummer selbst Kontakt mit Ihrer Bank auf.

Merle Neufeld

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