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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260706.2 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht

Itzehoe (ots)

Innerhalb der vergangenen Tage ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter entwendete unter anderem Silberbesteck und eine Geige. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 23. Juni 2026 bis zum 5. Juli 2026, 17.48 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Lehmwohld. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume und öffnete zahlreiche Schränke.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Einbrecher Silberbesteck aus der Küche sowie eine Geige einschließlich Koffer aus dem Schlafzimmer. Ob der Täter weitere Gegenstände mitnahm, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Wert des bislang bekannten Stehlguts beträgt etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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