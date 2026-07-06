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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260706.1 Krempe: Unter Alkoholeinfluss mit landwirtschaftlichem Gespann unterwegs

Krempe (ots)

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Krempe nach dem Hinweis eines Zeugen eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt. Ein 29-Jähriger musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Gegen 00.40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Traktor mit Anhänger, der in Krempdorf in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Nach Angaben des Zeugen fuhr das Gespann wiederholt auf die Gegenfahrbahn und teilweise über den Gehweg.

In Krempe bog der Fahrer schließlich in der Straße Schmerland in eine Feldeinfahrt ein und hielt an. Bis zum Eintreffen der Polizei behielt der Zeuge das Fahrzeug im Blick. Dem Fahrer gelang es jedoch, den Traktor unbemerkt zu verlassen und sich vom Ort zu entfernen.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen wenig später in einem Taxi an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-jährigen Bayern einen Wert von 1,52 Promille. Der Mann bestritt, den Traktor geführt zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände bestand daran jedoch kein Zweifel.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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