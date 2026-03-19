Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260319.2 Strübbel: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Strübbel (ots)

Im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte März 2026 hat eine bislang unbekannte Person in Strübbel unerlaubt Müll auf Gemeindegrund entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

In der Zeit vom 28. Februar bis zum 14. März 2026 entsorgte der Unbekannte in der Feldmark Schülperneuensiel zahlreiche Wellplatten, Bauholz und Kaninchendraht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich dabei um Abfälle handeln, die beim Abriss eines Kleintierstalls angefallen sind.

Hinweise oder Spuren, die auf den Verantwortlichen hindeuten, ergaben sich bislang nicht.

Die Kosten für die Entsorgung des Mülls werden auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Heider Polizeibezirksrevier unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell