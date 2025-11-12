PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.3 Burg: 84-Jähriger vermisst

POL-IZ: 251112.3 Burg: 84-Jähriger vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Burg (ots)

Seit gestern Nachmittag wird der 84-jährige Erwin G. aus Burg vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 16:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Bahnhofstraße. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen aktuell nicht vor.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Herr G. ist möglicherweise orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Erwin G. ist ca. 163 cm groß. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und grauen Hausschuhen. Er soll gut zu Fuß sein.

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 oder 0481 940 zu informieren.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

