Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250814.1 Hemmingstedt: Aktualisierte Hinweise zu den Umleitungsstrecken während der Bombenentschärfung (Folgemeldung zu 250813.2)

Hemmingstedt (ots)

Sonntagvormittag wird eine in Hemmingstedt aufgefundene Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Die Entschärfung führt zu Vollsperrungen der Autobahn 23, der Bundesstraße 5 und der Bahnstrecke Hamburg - Westerland.

Aufgrund einer Sperrung eines Bahnüberganges auf einer geplanten Ausweichroute, aktualisiert die Polizei veröffentlichten Umleitungsempfehlungen für Reisende auf der A 23:

Reisende in Richtung Heide mit dem Ziel Heide und Umgebung fahren unverändert ab der Ausfahrt Albersdorf über die B 431 in Richtung Meldorf, anschließend über die Landesstraße 153 über Nordermeldorf und Wöhrden und weiter über die B 203 bis zur Anschlussstelle Heide West und dem Ortseingang Heide.

Neu: Wer in Richtung Heide fährt und anschließend auf die B 5 in Richtung Husum möchte, folgt zunächst der gleichen Umleitungsstrecke. In Heide führt die Route über die Husumer Straße in Richtung Weddingstedt und Lunden. In Stelle biegen Autofahrende auf die K 67 (Voßweg) ab und fahren bis zur Dorfstraße in Hemme. Dort geht es links zur Anschlussstelle Hemme an der B 5.

Die ursprüngliche Pressemitteilung 250814.1 mit der zunächst vorgesehenen Route haben wir zur Vermeidung von Missverständnissen aus dem Veröffentlichungsangebot entfernt.

Björn Gustke

