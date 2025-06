Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250630.2 Lohe-Rickelshof: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Lohe-Rickelshof (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach einem 75-jährigen Mann aus Lohe-Rickelshof. Er verließ am Donnerstag seine Wohnanschrift und kehrte bis heute nicht zurück. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Am Donnerstagabend ging der 75-Jährige aus dem Haus, um in der Gegend Fahrrad zu fahren. Von dieser Tour kehrte er jedoch nicht zurück. Eingeleitete Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz von Mantrailern, Drohnen und mit Unterstützung der Feuerwehr, brachten bis jetzt keine Hinweise zum Verbleib des Dithmarschers. Nach derzeitigen Erkenntnissen sah ein Zeuge den Herrn zuletzt in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr an der alten Bundesstraße 5 zwischen Rehm-Flehde-Bargen und Hemme, danach verlor sich seine Spur.

Persönliche Bezüge hat der Gesuchte nach Norderwöhrden und Lunden, so dass nicht auszuschließen ist, dass er dorthin unterwegs war. Der 75-Jährige hat eine Demenzerkrankung, vermutlich ist er verwirrt und orientierungslos. Er ist 180 cm groß, 90 Kilogramm schwer und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens schwarz gekleidet mit hellen Schuhen. Der Rentner hat graue Haare und trägt einen Schnurrbart. Unterwegs war er mit einem dunklen Damenrad mit tiefem Einstieg und Lenkerkorb.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Mannes geben kann oder wer ihn seit Donnerstagabend gesehen hat, sollte sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell