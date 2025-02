Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250205.1 Meldorf

Heide

Husum: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Lisanne K.

Bild-Infos

Download

Meldorf / Heide / Husum (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der jugendlichen Lisanne K., die seit Sonntag, dem 02.02.2025, von ihrer Wohnanschrift in Meldorf vermisst wird.

Die 16-jährige Lisanne K. hielt sich letztmalig in ihrer Wohngruppe in Meldorf am vergangenen Sonntag auf, um persönliche Bekleidungsgegenstände einzupacken. Im Anschluss kehrte sie nicht wieder in ihre Wohngruppe zurück. Das Abklären aller bekannter Anlaufadressen der jungen Frau verliefen bisher negativ. Lisanne K. ist ca. 165 cm groß, hat blondierte, schulterlange Haare, letztmalig war sie bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Personen, die Lisanne K. gesehen haben oder die Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Heide unter der Rufnummer 0481 940, der Notrufnummer 110 oder über die sozialen Netzwerke der Landespolizei Schleswig-Holstein in Verbindung setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell