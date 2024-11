Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241111.2 Wöhrden: Vermisstenfahndung

Wöhrden (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach einem 80-jährigen Rentner, der seit dem vergangenen Freitag nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Die Suche der Polizei nach dem Mann verlief bisher negativ.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Vermisste am Freitag zur Mittagszeit in einem Gasthof in der Großen Straße in Wöhrden auf. Nach Verlassen des Lokals wurde er zuletzt gegen 17.20 Uhr an der Bundesstraße 203 am Kreisel Heide / Lohe-Rickelshof gesehen. Möglicherweise sah ihn ein Zeuge außerdem am Folgetag um 06.30 Uhr in Heide am Blauen Lappen. Sein Zuhause in Wöhrden erreichte der Senior bis heute nicht. Jegliche Suchmaßnahmen nach dem Herrn erbrachten keine Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort.

Der Gesuchte ist gehbehindert und läuft daher o-beinig. Er hat graue Haare und blaue Augen, die auffällig tränen. Bei seinem Verschwinden trug er vermutlich eine Jeanshose, eine Weste, Schnürstiefel, eine dunkelblaue Wollmütze und einen Parka. Der 80-Jährige ist Brillenträger. Ein Foto des Dithmarschers liegt der Polizei aktuell nicht vor.

Wer den Gesuchten gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 oder mit einer sonstigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell