Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240109.3 Wesseln: Einbruch in Einfamilienhaus

Wesseln (ots)

Am gestrigen Abend ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wesseln gekommen. Der Geschädigte scheuchte die Täter auf, die mit noch unbekannter Beute flüchteten.

Über eine Alarmanlage beziehungsweise ihr Smartphone erhielt eine Frau gegen 18.30 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in ihr Haus in der Straße Im Grünen. Die Dame informierte ihren Mann, der sich umgehend zum gemeinsamen Zuhause begab. Bei Betreten hörte der Geschädigte eine männliche Stimme, letztlich flüchteten vermutlich zwei Personen über die Terrassentür in Richtung der Straße Voßwurth. Eine Fahndung nach den Einbrechern verlief negativ. Sie entwendeten vermutlich Schmuck, das genaue Stehlgut steht noch nicht fest.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell