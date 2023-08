Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230828.2 Itzehoe: Einsatz nach Schusswaffengebrauch

Albersdorf (ots)

Am frühen Samstagabend hat ein Mann in Itzehoe mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon aus abgegeben. Nachbarn meldeten den Sachverhalt, Beamte überwältigten den 42-Jährigen.

Kurz vor 18.00 Uhr fuhren mehrere Streifen in die Straße Flintacker, nachdem Zeugen Schüsse von einem Balkon einer Wohnung gemeldet hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte saß der Schütze auf seinem Balkon und öffnete seine Wohnungstür nicht. Den Polizisten gelang schließlich das gewaltfreie Eindringen in die Wohnung des Betroffenen, wo sie ihn festnahmen. Im Zuge dessen erlitt der 42-Jährige leichte Verletzungen, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,04 Promille. Die Schreckschusswaffe sowie einige Munition stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen den Beschuldigten bestand erst seit Kurzem ein Waffenverbot. Der Mann kam in Begleitung von Einsatzkräften auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell