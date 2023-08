POL-IZ: 230802.5 Brunsbüttel: Wir bitte um Mithilfe bei der Suche nach Sabine Z.

Hohenlockstedt (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende ist die Kundin eines Supermarktes in Hohenlockstedt Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Gegen 14.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Netto in der Breiten Straße auf. Ihr Portemonnaie legte sie unter einen Beutel in ihrem Einkaufskorb. An der Kasse stellte die 69-Jährige schließlich ...

mehr