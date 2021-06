Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210604.7 Itzehoe/Glückstadt: Vermisste Person - die Polizei bittet um Mithilfe!

Itzehoe/Glückstadt (ots)

Seit Dienstag, 01.06.2021, wird der 55jährige Patrick H. aus Glückstadt vermisst, nachdem er gegen 10.00 Uhr aus dem Klinikum Itzehoe entlassen worden war. Er hat nach seiner Entlassung noch mit mehreren Leuten telefoniert, ist aber nicht in seine Glückstädter Wohnung zurückgekehrt. Grund hierfür könnten gesundheitliche Probleme sein. Herr H. ist etwa 175 cm groß, von kräftiger Statur und hat inzwischen etwas längere, wuschelige, dunkle Haare. Da die bisherige Suche erfolglos war, wird die Öffentlichkeit um Hinweise an die Polizei Itzehoe (Tel. 04821/6020) oder an die Polizeistation Glückstadt (Tel. 04124/30110) gebeten.

Maike Pickert

