POL-IZ: 210208.1 Meldorf: Polizei beendet Party

Meldorf (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei in Meldorf eine private Party beendet, an der zwölf Personen aus unterschiedlichen Haushalten teilgenommen haben. Alle Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Nach einem Hinweis begab sich eine Streife kurz vor Mitternacht in die Straße Meldorfer Moor. Dort sollte eine größere Feier stattfinden. Tatsächlich trafen die Einsatzkräfte auf insgesamt ein Dutzend junger Leute, die ausgelassen bei Musik feierten und Alkohol in einem etwa 15 Quadratmeter großen Raum konsumierten. Nach Feststellung der Personalien verließen die 18 bis 29 Jahre alten Partygäste die Örtlichkeit, sie stammten aus den Kreisen Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde.

Die jungen Leute erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

Merle Neufeld

