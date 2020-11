Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201124.7 Glückstadt: 37 jähriger wird vermisst

Bild-Infos

Download

GlückstadtGlückstadt (ots)

Seit Freitag, dem 20.11.20, wird ein 37 jähriger Mann aus Glückstadt vermisst. Gesucht wird 'Enrico Zwirn, der zuletzt bei seinem Bruder in der Stolpmünder Straße in Glückstadt gewohnt hat. Er hatte am Freitag die Wohnung ohne seine persönlichen Sachen verlassen und ist bis zum heutigen Dienstag trotz intensiver Suche nicht wieder gesehen worden. Herr Zwirn ist 189 cm groß und etwa 80 Kg schwer. Er ist dunkelblond mit Dreitagbart und trug zuletzt eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Sweat Jacke. Wer Enrico Zwirn gesehen hat, melde sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle oder bei der Kripo Itzehoe unter 04821-6020

Stefan Hinrichs

