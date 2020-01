Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200121.6 Wilster: Fahndungserledigung (Folgemeldung zu 200120.5)

Wilster (ots)

Die Polizei bittet die Medien um die Löschung der Fahndung nach dem seit dem vergangenen Sonntag als vermisst geltenden Reiner Hinrichs aus Wilster und bedankt sich für die Mitwirkung an der Suche.

Die Eigentümerin eines Gewerbegrundstücks Am Bahndamm in Wilster fand den 66-Jährigen heute gegen 14.30 Uhr tot in einem nur leicht mit Wasser gefüllten Graben auf ihrem Gelände auf. Der Mann dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein, die Itzehoer Kripo schließt ein Fremdverschulden aus.

