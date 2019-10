Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191018.4 Brunsbüttel: Neue Erkenntnisse im Vermisstenfall

Brunsbüttel (ots)

Die Heider Kriminalpolizei hat heute den Zeugen vernommen, der sich gestern gemeldet hat und angab, Dinge von der vermissten 41-jährigen gekauft zu haben.

Aus der Befragung hat sich ergeben, dass die Frau in den letzten Wochen verschiedene Hausratsgegenstände an den Mann verkauft hat. Bei den Verkaufsterminen sind sich die beiden auch etwas nähergekommen und die Vermisste hat dem Käufer in der letzten Woche eröffnet, dass sie ihre Haftstrafe nicht antreten wolle. Sie erzählte weiter, sie werde ihr Lebensumfeld verlassen und habe vor, Familienangehörige in Spanien aufzusuchen. Sie hätte dazu auch einige große Koffer besorgt.

Die Kripo hat nun Kontakt mit Interpol aufgenommen, um die entsprechenden Behörden in Spanien zu informieren. Ob die Frau tatsächlich nach Spanien gereist ist und um welche Gegend in Spanien es sich gegebenenfalls handelt ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen bleiben spannend.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell