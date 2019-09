Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190904.2 Pahlen: Bitte um Mithilfe bei der Suche nach Heinz-Alfred Peters

Pahlen (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit und die Medien dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 79-jährigen Heinz-Alfred Peters, der seit dem gestrigen Abend in Pahlen vermisst wird.

Der Gesuchte war übergangsweise in einem Pflegeheim in der Hauptstraße untergebracht. Von dort verschwand der stark orientierungslose Mann gegen 21.30 Uhr. Eine intensive Suche nach ihm, auch unter Einsatz von Personensuchhunden und von einem Hubschrauber, dauerte bis in die frühen Morgenstunden und verlief leider negativ. Der 79-Jährige ist dement, gangunsicher und bedarf der Einnahme von Medikamenten. Er ist 180 cm groß, kräftig, trägt einen dunklen Vollbart und war zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem blauen Pullover und einem rotkarierten Hemd bekleidet.

Wer die gesuchte Person antrifft oder gesehen hat, sollte sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Radiosender werden gebeten, die Fahndung nach Herrn Peters in ihr Programm aufzunehmen.

