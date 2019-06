Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190611.8 Lehe: Mit 2,68 Promille am Steuer

Lehe (ots)

Nach einem Hinweis ist es der Polizei am Montagabend gelungen, in Lehe die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Kurz nach 20.00 Uhr erhielten Heider Beamte den Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer in Lehe. Der war zunächst in der Dahrenwurther Straße unterwegs gewesen und dann in unbekannte Richtung verschwunden. Eine Streife traf den Verdächtigen schließlich gegen 21.00 Uhr an seiner Wohnanschrift an. Der Mann leugnete zwar, gefahren zu sein, musste sich aber dennoch einer Blutprobenentnahme stellen. Zuvor absolvierte er einen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,68 Promille.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell