Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190516.5 Itzehoe: Fahrzeugteile entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Itzehoe fachmännisch Fahrzeugteile von einem Mercedes demontiert und entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Dienstagabend stellte die Geschädigte ihren gelben Mercedes-Benz auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße ab. Als sie am nächsten Morgen zu dem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Seitenspiegel, eine Zierleiste und eine Abdeckung an der Stoßstange fehlten. Die Teile waren professionell entfernt worden, so dass der PKW selbst unversehrt blieb. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 900 Euro belaufen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

