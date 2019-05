Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190506.1 Heiligenstedten: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Heiligenstedten (ots)

Am Sonntagmittag ist es einer zivilen Polizeistreife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Heiligenstedten aufzudecken. Der Autofahrer war mit mehr als einem Promille unterwegs.

Gegen 13.10 Uhr befuhren die Ordnungshüter die Blomestraße in Heiligenstedten in Fahrtrichtung Itzehoe. Sie schlossen auf eine Kolonne von vier Fahrzeugen auf, die von dem Audi-Fahrer angeführt wurde. Am Ortsausgang lenkte der Fahrzeugführer seinen Pkw in die rechtsseitige Einmündung des stillgelegten Teils der Itzehoer Lindenstraße, so dass die übrigen Verkehrsteilnehmer an ihm vorbeifahren konnten. Als die Polizisten den Wagen passierten, stellten sie fest, dass der Autofahrer ein Mobiltelefon in der Hand hielt und telefonierte. Die Streife wendete und folgte dem Audi, der langsam in Richtung Ortseingang Itzehoe fuhr, da der vordere rechte Reifen luftleer war. Die Polizisten forderten ihn auf, das nahegelegene Tankstellengelände aufzusuchen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Dort stellten sie im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch bei dem 64-jährigen Itzehoer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille, woraufhin sich der Verkehrsteilnehmer einer Blutprobe unterziehen musste.

Der Autofahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

