Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190412.1 Burg/Dithm. : Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel

Burg / Dithmarschen (ots)

Am Nachmittag des 11.04.2019 kontrollierte eine Streife der PSt Burg in der Bahnhofstraße die 41jährige Fahrerin eines Pkw Smart. Bei der Kontrolle fielen den Beamten die auffallend kleinen Pupillen der Fahrerin auf, so dass der Verdacht nahelag, dass die 41jährige eventuell unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Auf Nachfrage gab die Fahrerin zu, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben und erklärte sich mit einem Drogen-Schnelltest einverstanden. Dieser verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die 41jährige muss sich jetzt mindestens auf ein Bußgeld einstellen.

