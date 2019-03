Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190325.1 Welmbüttel: Leichenfund nach Hausbrand (Folgemeldung zu 190322.1)

Welmbüttel (ots)

Im Verlauf der Löscharbeiten des Einfamilienhauses in Welmbüttel am vergangenen Freitagmorgen entdeckten die Feuerwehrleute eine weibliche Leiche. Bis heute ist die Identität der Leiche nicht abschließend geklärt. Das hierzu ausstehende Ergebnis der Rechtsmedizin bleibt abzuwarten. Die beiden anderen Bewohner des Hauses waren zur Brandzeit nicht vor Ort. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

