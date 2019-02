Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190222.2 Itzehoe: Gartentor und Pforte entwendet

Itzehoe (ots)

Nicht ohne Aufwand dürfte der Diebstahl eines elektrischen Gartentores und einer passenden Tür am gestrigen Donnerstag in Itzehoe vonstattengegangen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr demontierten Unbekannte von dem Grundstück in der Straße Am Gehölz die dunkelgraue Metall-Schiebetür samt Sicherungskasten sowie eine ebenfalls graue und metallene Pforte. Der Wert des Stehlguts dürfte bei etwa 5.500 Euro liegen, Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine.

Da der Abbau der Metall-Teile einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, gibt es möglicherweise Zeugen, die die Täter beobachtet haben. Diese sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell